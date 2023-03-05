​​​​​​​وكالتنا تحصل على أسماء 3 غرقى آخرين قبالة السواحل الليبية

ووفقاً للمعلومات الواردة لوكالتنا، فإن المركب غرق بالقرب من مدينة طبرق الليبية؛ خلال توجه المهاجرين إلى إيطاليا ومن هناك إلى دول أوروبية أخرى، وقد فقد بنتيجته 25 مهاجراً سورياً كانوا على متنه، حياتهم.

حصلت وكالتنا اليوم، على أسماء 3 غرقى آخرين، وهم امرأة عفرينية وتدعى عايدة حميد (54 عاماً) من ناحية موباتا وابنتيها ديانا محمد (23 عاماً)، وشقيقتها آية محمد (19 عاماً)، من قرية ميدان اكبس التابعة لناحية راجو.

وكانت وكالتنا قد حصلت، في وقت سابق من أمس السبت (4) آذار، على أسماء 7 من غرقى سوريين في مركب بالبحر المتوسط قبالة السواحل الليبية في 3 آذار الجاري.

مع هذه الأسماء الجديدة يصبح عدد الذين تم توثيق أسمائهم 10 أشخاص.

(ن ش/ س ر)

ANHA