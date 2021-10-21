​​​​​​​وكالتنا تبث برنامجًا حول ذكرى تحرير الرقة والتهديدات التركية لشمال وشرق سوريا

وحررت قوات سوريا الديمقراطية مدينة الرقة بتاريخ 17تشرين الأول 2017، بعد معركة طاحنة استمرت 166 يومًا، تمكن خلالها مقاتلو ومقاتلات قوات سوريا الديمقراطية من تحرير المدينة بشكل كامل، وإعلان النصر في الـ 20 من تشرين الأول 2017.

وسبق ذلك ذكرى تشكيل قوات سوريا الديمقراطية، وبالتزامن مع ذلك، تهدد دولة الاحتلال التركي بشن هجمات جديدة على مناطق شمال وشرق سوريا، في ظل موقف دولي غامض حيال ذلك.

للحديث أكثر حول هذه المواضيع، تبث وكالتنا، مساء اليوم وفي تمام الساعة 19:00 بتوقيت مدينة قامشلو، على صفحة الوكالة ومواقع التواصل الافتراضي الرسمية لوكالتنا، برنامجًا يكون الضيف فيه المتحدث الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية، آرام حنا.

(ي ح)

ANHA