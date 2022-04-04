​​​​​​​وكالتنا تبث برنامجاً حول مخاطر سياسات حكومة دمشق والمرتزقة على وحدة سوريا

أصدر ما يسمى الائتلاف السوري التابع للاحتلال التركي قبل أيام ما أسماها رؤيته السياسية التي لم تتحدث عن حقوق مكونات وأديان ومعتقدات سورية عديدة.

وتزامن ذلك، مع مناقشة أطراف ما تسمى اللجنة الدستورية لما أسموها "رموز الدولة وهويتها" والتي أقصت بشكل صريح مكونات سورية عديدة متحدثة عن عروبة الدولة فقط.

وللحديث حول ذلك، تستضيف وكالتنا في تمام الساعة 17:00 عصراً بتوقيت قامشلو، المعارض السوري ورئيس حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا، فراس قصاص.

ويبث البرنامج على صفحة الوكالة ومواقع التواصل الافتراضي الرسمية لوكالتنا:

https://www.youtube.com/channel/UCW353iupRhL8OspPE50U2dg

https://www.facebook.com/hawarnews

https://hawarnews.com/ar/

(ي ح)