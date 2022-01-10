​​​​​​​وكالتنا تبث برنامجا خاصا حول الهجمات التركية والحصار المفروض على شمال وشرق سوريا

يكثف الاحتلال التركي من هجماته على شمال وشرق سوريا وخصوصاً مقاطعة كوباني، وذلك بالتزامن مع تصعيد روسي منذ أيام على إدلب، ما يطرح أسئلة حول مسار الأحداث.

ويأتي هذا التصعيد بعد تسريب الإعلام التركي عن اتفاق بين دمشق وأنقرة ضد شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى إغلاق المعابر ومحاولة فرض الحصار على المنطقة.

للحديث أكثر حول هذه المواضيع، تبث وكالتنا، مساء اليوم وفي تمام الساعة 20:00 بتوقيت قامشلو، على صفحة الوكالة ومواقع التواصل الافتراضي الرسمية لوكالتنا، برنامجاً يكون الضيف فيه مدير المركز الكردي للدراسات، نواف خليل.

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(ي ح)