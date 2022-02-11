​​​​​​​وكالتنا تبث الليلة برنامجاً عن الاحتجاجات الشعبية في محافظة السويداء

احتجاجات شعبية واسعة تخرج في السويداء، منذ عدة أيام، تطالب بتحسين الواقع المعيشي والاقتصادي للسوريين بعد رفع الدعم المعيشي عن الآلاف من الأسر من قبل حكومة دمشق.

وتجاوزت مطالب المحتجين المطالب الاقتصادية، ليرتفع سقفها إلى المطالبة بحالة سياسية مستقرة في سوريا، وضرورة تطبيق القرار الأممي 2254 بشأن سوريا.

للحديث عن ما تشهده المحافظة، وما هو موقف حكومة دمشق من المطالب الشعبية للأهالي، تستضيف وكالتنا الكاتب والأكاديمي السوري من السويداء الدكتور، مهيب صالحة، في برنامج خاص، يبث الليلة عند الساعة 20.00 بتوقيت قامشلو.

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(سـ)

ANHA