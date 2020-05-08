​​​​​​​وكالة: واشنطن تبدأ سحب صواريخ باتريوت من السعودية

وقال مصدر عسكري أمريكي طلب عدم الكشف عن اسمه لفرانس برس، أن اثنتين من هذه البطاريات نشرتا في السعودية بعد الهجوم على شركة "أرامكو" في أيلول العام الماضي، وهي "تغادر الآن".

وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تأتي بعد أن اعتبرت واشنطن أن التهديد الذي تشكله إيران على مصالحها في المنطقة تراجع.

وقالت الوكالة إن البطاريتين الأخريين اللتين تحتفظ بهما واشنطن في المنطقة، على خلفية الهجوم على قاعدة التاجي في العراق شهر آذار الماضي، كان من المفترض أن تعودا إلى الولايات المتحدة للصيانة لكن القيادة العسكرية الأمريكية أبقتهما في المملكة بسبب التوترات في حينه.

ويأتي هذا القرار غداة حصول الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي على ثقة البرلمان بعد خمسة أشهر من الشغور.

وفي وقت سابق، أفادت أكبر وسائل الإعلام الأمريكية والدولية مؤخرا بأن الولايات المتحدة ستسحب بطاريتين على الأقل من منظومات "باتريوت" من السعودية.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن هاتين البطاريتين نشرتا في المملكة لحماية المنشآت النفطية السعودية، فيما تبقي واشنطن بطاريتين أخريين منشورتين في قاعدة الأمير خالد الجوية.

وأكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن سربين من المقاتلات الأمريكية سيغادران أيضا المنطقة بالإضافة إلى تقليص مستوى تواجد البحرية الأمريكية في الخليج.

(م)