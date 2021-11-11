​​​​​​​وكالة: إسرائيل تستعد لصراع محتمل مع إيران

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي مؤخراً: "إن الجيش الإسرائيلي يسرّع خططه العملية، والاستعداد للتعامل مع إيران والتهديد العسكري النووي"، بحسب تقرير لوكالة "أسوشيتد برس".

وأضاف كوخافي في اجتماع بالكنيست: "إن الجيش يواصل العمل ضد أعدائنا، وهناك عمليات ومهمات سرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط خلال العام الماضي".

وجاءت تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بعد سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية في سوريا، حيث شنت إسرائيل مئات الضربات على أهداف عسكرية مرتبطة بإيران في سوريا، لكنها نادراً ما تعترف بعملياتها.

وتعتبر إسرائيل إن وجود إيران بالقرب من حدودها الشمالية خط أحمر، وهي غالباً ما تقول إنها تستهدف شحنات الأسلحة المتجهة إلى جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران ومنشآت مرتبطة بإيران في سوريا.

وترى إسرائيل في إيران تهديداً "وجودياً"، وهي تحذر من أنها ستتصرف بقوة عسكرية إذا لزم الأمر، لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلية، يائير لابيد، الأسبوع الماضي: "إذا كان هناك نظام إرهابي سيحصل على سلاح نووي، فعلينا أن نتحرك سريعاً".

وتصرّ إيران على أن برنامجها النووي للأغراض السلمية، ومن المقرر أن تستأنف طهران محادثات مع القوى الغربية نهاية الشهر الحالي، بعد انهيار اتفاق 2015.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، في تصريحات له مؤخراً إنه "يتم العمل في كل الأوقات لمنع الحرب، من خلال تنفيذ العمليات ونقل الرسائل ومنع التعبئة العسكرية".

وأشار إلى أنه "في حال نشوب حرب، سنكون مستعدين لتنفيذ عمليات لم نشهدها في الماضي، وبوسائل لم تكن في أيدينا في الماضي، وستضر بقلب الإرهاب وقدراته".

وفي الثالث من الشهر الحالي، استهدفت ضربة إسرائيلية منطقة تقع فيها مستودعات سلاح وذخيرة تابعة لمقاتلين موالين لإيران في ريف دمشق، حسب المرصد السوري.

وتستهدف إسرائيل، منذ عام 2012، مواقع تابعة لإيران والمجموعات الموالية لها في أنحاء الأراضي السورية كافة، بما فيها درعا والرقة ودير الزور وحلب، وذلك في إطار ما سمي بـ "الحرب بين الحروب".

وفي نهاية تشرين الأول، قتل خمسة مقاتلين موالين لإيران في قصف إسرائيلي استهدف نقاطاً عدة في ريف دمشق، وفق المصدر ذاته، الذي وثق أيضاً مقتل تسعة مقاتلين موالين لإيران في ضربة إسرائيلية في منتصف الشهر ذاته في ريف حمص الشرقي، فيما أفادت دمشق في حينه عن مقتل جندي سوري.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

(م ش)