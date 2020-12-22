​​​​​​​وكالة يمنية: 1121 فتاة بينهن قاصرات ومسنّات في معتقلات الحوثي

ونقلت وكالة الخبر اليمنية عن مصدر أمني في مناطق سيطرة جماعة أنصار الله الحوثية أن عدد المعتقلات وصل إلى نحو 1121 فتاة، بينهن فتيات قاصرات ومسنّات.

وبحسب ادعاء المصدر، فإن المعتقلات في سجون الجماعة يتعرضن لأبشع أنواع التعذيب والمعاملة القاسية، والتي لا تحترم خصوصية المرأة.

وكشف المصدر عن حجم المعاناة التي تكابدها آلاف النساء اليمنيات، بسبب تضييق الجماعة الخناق عليهن، وحرمانهن من حق الحياة والعيش الكريم ومضاعفة أعبائهن الأسرية.

وأكدت تقارير محلية وأخرى دولية ارتكاب جماعة أنصار الله الحوثية انتهاكات ممنهجة بحق النساء، من بينها الاعتقال القسري والتعذيب، لافتة إلى أن النساء اليمنيات مازلن يتعرضن لمختلف أنواع القمع وأشكال الانتهاكات والإذلال، كما تحدثت عن وجود آلاف القصص المؤلمة، التي تجسد حجم تلك المعاناة التي يعشنها في مناطق السيطرة الحوثية.

وطالبت تسع منظمات يمنية بالإفراج الفوري عن جميع النساء المعتقلات في سجون الجماعة، والكشف عن المخفيات قسرًا وإطلاق سراحهن دون قيد أو شرط.

وقالت المنظمات الحقوقية في بيان: "المجموعات مسؤولة أمام ما يحدث من انتهاكات تطال النساء وأعمال عنف وصلت إلى حد الاختطاف والإخفاء والتعذيب والاغتصاب والتشهير، بل بلغت حد القتل والتسبب في الانتحار، غير خضوعهن لمحاكمات غير قانونية وغير عادلة".

وشدد البيان على ضرورة إنشاء لجنة تحقيق دولية للمساءلة حول اعتقال النساء والانتهاكات التي تعرضن لها في المعتقلات، وإغلاق جميع السجون السرية، وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وإنزال أقصى العقوبات بحقهم.

(د أ)