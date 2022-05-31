​​​​​​​وكالة ميزوبوتاميا: الجيش التركي يطلق الهجمات على كَفَر وبايزافا

نقلت الوكالة أن الجيش التركي أطلق الهجمات العسكرية في ناحيتي جولَميرك ووان، بعد تحشيد كبير لجنوده.

ذكرت الوكالة أن هجوماً للاحتلال التركي انطلق ليلة أمس في ناحية كَفَر التابعة لجولَميرك.

وبحسب المعلومات الواردة للوكالة من المنطقة، فقد انطلق الهجوم من جبل سبيريز (Sipêrêz)، وتعرضت منطقة الهجوم لقصفٍ بالمروحيات والمسيّرات من نوع SÎHA وÎHA حتّى ساعات الصباح.

فيما يستمر الهجوم في قرى؛ باج، وتلوران العليا والسفلى، وكوجا، وزيزان، وممكافا، ومشكان، وكيلبان، ويك مالا العليا والسفلى، وداري، وكابورتي، وجاردوار، وموشان ومناطق تاج الدين، وسبيريز، وجيا أومري، وباج وتوب زاوا.

وتشهد المنطقة تحليقاً للطائرات، كما تتجه التحشيدات العسكرية نحو المناطق.

بايزافا

في السياق ذاته، أفادت الوكالة بانطلاق هجوم مماثل وشامل في ناحية بايزافا التابعة لـ وان أيضاً.

إذ انطلق الهجوم في قرى تاكو، وآشخان، وسليلان، ومَروانو وسهول ترشنة.

(ر)