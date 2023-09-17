​​​​​​​وكالة كوريا الشمالية: بوتين وكيم ينقلان العلاقات العسكرية إلى ذروة جديدة

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ناقش مسائل عملية لتعزيز التعاون العسكري مع وزير الدفاع الروسي فيما وصفته بيونغ يانغ بأنه "ذروة جديدة" للعلاقات الثنائية.

وخلال زيارته لروسيا، تفقد كيم القاذفات الاستراتيجية الروسية ذات القدرة النووية والصواريخ الفرط صوتية والسفن الحربية، السبت، برفقة وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو.

واستمرارا لزيارته التي بدأت قبل أيام لروسيا، ذكرت وكالة الإعلام الروسية، الأحد، أن كيم سيزور عدة شركات للأغذية.

وقالت الوكالة إن زيارة زعيم كوريا الشمالية، الذي قلما يغادر البلاد، إلى روسيا تأتي "كذروة جديدة للصداقة والتضامن والتعاون في تاريخ تطور العلاقات بين كوريا الديمقراطية وروسيا".

واجتمع كيم مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، وناقشا مسائل عسكرية والحرب في أوكرانيا وتعميق التعاون.

وتشعر الولايات المتحدة وحلفاؤها بالقلق من تقارب العلاقات العسكرية بين روسيا وكوريا الشمالية، مع استمرار الحرب في أوكرانيا ومضي كوريا الشمالية في تطوير الصواريخ والأسلحة النووية، بحسب رويترز.

وقالت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، الجمعة، إن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا سيعد انتهاكا لعقوبات الأمم المتحدة على بيونغ يانغ.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم وشويغو "تبادلا وجهات النظر البناءة بشأن القضايا العملية الناشئة"، واتفقا على "مواصلة تعزيز التنسيق الاستراتيجي والتكتيكي والتعاون والتبادل بين القوات المسلحة للبلدين وفي مجالات الدفاع والأمن القوميين".

وقال شويغو لوسائل إعلام روسية إن موسكو تدرس إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع كوريا الشمالية. وزار بيونغ يانغ في تموز، معرضا للأسلحة برفقة كيم في أحد أبرز المؤشرات على تعميق العلاقات بين البلدين في هذا الشأن.

وقالت الوكالة الكورية الشمالية إن كيم زار الأسطول الروسي في المحيط الهادئ المجهز بغواصات نووية استراتيجية وسفن عسكرية أخرى، ونقلت عنه إشادته بالأسطول لمساهمته في السلام في المنطقة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت كوريا الشمالية أول "غواصة هجومية نووية تكتيكية" جاهزة للعمليات.

(م ش)