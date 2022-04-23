​​​​​​​وكالة إيرانية: انعقاد الجولة الخامسة من المفاوضات بين طهران والرياض

وأفادت وكالة "نور نيوز" بأن "مفاوضات بغداد جرت بين مسؤولين رفيعي المستوى من الأمانة العاملة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ورئيس وكالة الاستخبارات السعودية".

وأشارت "نور نيوز" إلى أن "الأجواء الإيجابية في الجولة الخامسة من المفاوضات عززت الآمال باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين"، لافتة إلى أنه "من المتوقع أن تتوفر الأرضية لعقد اجتماع مشترك بين وزيري خارجية البلدين".

وكانت المفاوضات بين الرياض وطهران توقفت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، في أعقاب انتخاب إبراهيم رئيسي رئيساً جديداً لإيران، بعد أربع جولات من المفاوضات التي استضافتها العاصمة العراقية بغداد.

وكانت الرياض وطهران بدأتا المفاوضات الثنائية المباشرة، منذ شهر نيسان/ أبريل 2021، لمناقشة العديد من القضايا الإقليمية الثنائية العالقة بين الجانبين.

(ش ع)