​​​​​​​وكالة فرات للأنباء: انفجارات عنيفة في ناحية كفر

حسب المعلومات التي حصلت عليها الوكالة، فقد وقعت ثلاثة انفجارات عنيفة بين الساعة الثانية والنصف والثالثة بعد ظهر أمس في مركز ناحية كفر في جولمرك، بالقرب من مخفر شرطة ييل رقم 75 في منطقة كيشلاي ومركز الشرطة في تلة شاهين.

ووفقاً لهذه المعلومات، فقد أُطلقت أعيرة نارية في مناطق متفرقة من الناحية باتجاه مركز الشرطة أثناء الانفجارات، وبعدها سمع دوي أعيرة ناري في المنطقة لفترة طويلة. فيما تم التأكيد على أن الشرطة هي التي أطلقت النار بشكل عشوائي في المنطقة.

هذا وتواصل شرطة الاحتلال التركي تحركاتها في المنطقة.

(ل م)