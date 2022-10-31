​​​​​​​وكالة فرات للأنباء تنشر مشاهد جديدة لاستخدام الاحتلال التركي الأسلحة المحرمة دولياً ضد الكريلا

وقالت الوكالة "وصلت مشاهد جديدة من مناطق الدفاع المشروع، توضح أن دولة الاحتلال التركي ترتكب جرائم حرب".

وتشن دولة الاحتلال التركي هجمات الإبادة بالأسلحة الكيماوية والمحرمة دولياً على مناطق الدفاع المشروع، بشكل يومي، على مدار عامي 2021 -2022، وقد أدت هذه الهجمات إلى استشهاد 90 مقاتلاً/ـة من الكريلا.

وقد أثبتت حتى الآن عدة مشاهد ووثائق أن دولة الاحتلال التركي استخدمت القنابل المحظورة والغازات والأسلحة الكيماوية.

المشاهد الأولى التي حصلت عليها وكالة فرات للأنباء (ANF) كانت من ساحة المقاومة في كوري جارو في زاب، وتعود لتاريخ 25 أيار 2022، حيث نفذ هجوم بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية خلال ثلاثة أيام، واستشهد ستة من مقاتلي الكريلا خلال هذه الهجمات والتفجيرات.

أما المشاهد الأخرى التي حصلت عليها الوكالة فكانت من ساحة ورخليه في آفاشين، واستشهد في هذه الهجمات المقاتل باز موردم (محمد جان أفرين) والمقاتلة هلبست كوجرين (كوثر عطا).

وتوضح المشاهد أن جيش الاحتلال التركي يقوم بإشعال النيران بالمواد الكيماوية ويرسل الغاز الكيماوي باتجاه الخنادق، وتحترق هذه المواد الكيماوية خلال ساعات وتنبعث منها أدخنة سامة.

(س ر)