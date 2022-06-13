​​​​​​​وكالة عراقية: الإطار التنسيقي يعاود السيطرة المطلقة على البرلمان

تشير قوائم الفائزين الاحتياط في الدوائر الصادرة من المفوضية العليا للانتخابات إلى إضافة أكثر من 40 نائبا إلى الإطار التنسيقي بعد تقديم نواب الكتلة الصدرية استقالتهم.

قال مصدر سياسي مطلع لوكالة المعلومة العراقية، أن "النواب المستقلين سيحصلون على نحو 17 مقعدا فيما سيحصل تحالف الفتح على 14 مقعدا ودولة القانون بواقع سبع مقاعد".

وأضاف المصدر، أن "حركة حقوق ستكون حصتها 4 مقاعد من الاحتياط فيما تحالف دولة القوى سيحصل على 9 مقاعد و5 أخرى لعطاء و5 لنواب امتداد".

وقد اعلنت الكتلة الصدرية تقديم استقالتها من مجلس النواب بشكل جماعي، مساء أمس الاحد، حيث وافق على جميع الاستقالات رئيس المجلس محمد الحلبوسي وبحسب مختصين في القانون فان الاستقالات قانونية ودخلت حزي التنفيذ.

(م ش)