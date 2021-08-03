وقالت وكالة الاستخبارات العراقية في بيان لها، إنه "بعد إطاحتها بشبكة إرهابية كبيرة في محافظة كركوك من المسؤولين عن تفجيرات سوق الوحيلات في مدينة الصدر، وبعد متابعة استخبارية دقيقة وتعقب أمني واستخباري، نجحت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من الايقاع بخلية إرهابية ثانية في الأنبار كانت تخطط لتنفيذ هجمات في الأماكن العامة والمزدحمة لاستهداف الأبرياء الآمنيّن خلال عيد الأضحى الماضي"، بحسب شبكة السومرية نيوز.

وأضاف البيان "كشفت التحقيقات الأولية عن تنفيذ أعضاء الخلية عمليات إرهابية لاستهداف دوريات للجيش والحشد الشعبي عام 2018 بعبوات ناسفة ومحاولاتهم تنفيذ هجمات كبيرة خلال أيام عيد الأضحى بما يعرف بـ "غزوة العيد".

وتابع البيان "وتم اتخاذ الإجراءات التحقيقية وتصديق اعترافات الإرهابيين قضائياً تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاء ما اقترفته أيديهم من جرم بحق أبناء شعبنا الكريم".

(ل د)