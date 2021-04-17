​​​​​​​وكالات: روسيا تعتقل القنصل الأوكراني في سان بطرسبورغ

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس عن مكتب الأمن الفيدرالي قوله، يوم السبت، "إن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي احتجز الدبلوماسي الأوكراني، أولكسندر سوسونيوك، في سان بطرسبورغ".

وقال مكتب الأمن الفيدرالي "إن سوسونيوك حاول الحصول على معلومات سرية من قواعد بيانات إنفاذ القانون الروسية".

فيما قالت وكالة ريا نوفوستي الروسية: إن القنصل الأوكراني، ألكسندر سوسونيوك، اعتُقل متلبسًا في سان بطرسبورغ أثناء تلقيه معلومات ذا طبيعة سرية من مواطن روسي.

وأشار البيان إلى أن المعتقل له أنشطة معادية لروسيا، وتتعارض مع طبيعة العمل الدبلوماسي.

وأضاف البيان: "سيتم تطبيق الإجراءات على الدبلوماسي الأجنبي وفقًا لقواعد القانون الدولي".

(م ش)