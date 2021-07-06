​​​​​​​وكالات: جيران أفغانستان يدقون ناقوس الخطر بشأن تقدم طالبان

وتلقى الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان تأكيدات خلال اتصال هاتفي مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين بأن موسكو مستعدة "لتزويد طاجيكستان بالدعم اللازم"، حسبما ذكر الكرملين في بيان نقلته وكالة أنباء تاس الروسية.

واستدعت طاجيكستان 20 ألفاً من جنود الاحتياط العسكريين يوم الاثنين لتعزيز الحدود بعد فرار 1037 من أفراد قوات الأمن الأفغانية إلى البلاد.

وكان انسحاب يوم الأحد هو الأكبر الذي أكدته الحكومة الأفغانية منذ أن بدأت طالبان هجومها الشمالي، بحسب رويترز.

وقال الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثات هاتفية منفصلة مع نظيريه من طاجيكستان وأوزبكستان بشأن التصعيد في أفغانستان. وقال على موقعه على الإنترنت إن الزعيم الروسي تعهد بمساعدة السلطات الطاجيكية للتعامل مع القتال المتزايد في المنطقة الحدودية.

وتسيطر طالبان الآن على نصف مناطق أفغانستان البالغ عددها 400 منطقة، إذ سيطرت الحركة على 130 منها منذ نيسان.

وأعلنت الولايات المتحدة في منتصف نيسان انسحاباً عسكرياً مزمعاً من أفغانستان ومن المقرر أن تغادر قواتها البلاد بالكامل بحلول 11 أيلول/سبتمبر.

ويوم الجمعة غادر الجيش الأميركي مطار باغرام، الذي كان مركز حربه للإطاحة بطالبان والبحث عن منفذي هجمات 11 أيلول من تنظيم القاعدة.

وحذر مجتمع المخابرات الأميركية من أن الحكومة الأفغانية قد تنهار في أقرب وقت في العام المقبل مع تنامي هجوم طالبان في ساحة المعركة.

(م ش)