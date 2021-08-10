​​​​​​​وجيه من عشيرة البو خميس يدعو لتعميم الإدارة الذاتية في سوريا لضمان وحدتها

وفي حديث لوكالتنا قال وجيه عشيرة البو خميس في مدينة الطبقة الشيخ حسين الراشد "ان الإدارة الذاتية هي إدارة مدروسة بشكل معمق وموضوعي، من خلال مؤسساتها الفعالة في مجتمعات شمال وشرق سوريا بكل مكوناتها وأطيافها، والتي تعمل على تكافئ الفرص وتحقق طموحات شعب المنطقة، لذلك يجب تعميم نموذج الإدارة الذاتية على كافة سوريا لأنها خطوة إيجابية نحو حل الأزمة السورية".

'ليس مشروع تجزئة أو تقسيم'

ونوه الشيخ حسين الراشد إلى أن "مشروع الإدارة الذاتية ليس مشروع تجزئة أو تقسيم، بل هو نظام سياسي اقتصادي، يهدف إلى التشاركية في الإدارات واتخاذ القرارات بين كافة افراد المجتمع، لتحقيق العدالة والمساواة المجتمعية على كافة الأصعدة".

وأدان الراشد بعض التصريحات التي خرجت في وقت سابق مK مسؤولين في حكومة دمشق تقول أن الإدارة الذاتية هي أداة لإضعاف سوريا وقال "هذه التصريحات غير مبينة على اسس موضوعية، و مشروع الامة الديمقراطية هو بداية حل الازمة وهدفه النهوض بالواقع السوري الذي عانى من التخبط طيلة الـ 10 سنوات السابقة".

الإدارة الذاتية البديل الأصح لإعادة ربط أجزاء سوريا

وتابع وجيه عشيرة البو خميس حديثه وقال ان "مشروع الإدارة الذاتية المطبق في شمال وشرق سوريا، هو البديل الأصح لإعادة ربط أجزاء سوريا ببعضها البعض. والاستناد الى نظام الحكم اللامركزي في مناطق شمال وشرق سوريا، حيث له اهداف عدة جميعها تصب في تقدم وتطوير المنطقة والنهوض بالمجتمعات".

وأشار الراشد ان "الإدارة الذاتية هي العلاج الوحيد الناجح لعدم تجزئة سوريا، ويجب اعتمادها كبديل حقيقي على مستوى سوريا كافة".

واختتم الشيخ حسين الراشد حديثه مؤكداً ان "وجود الحكم اللامركزي في سوريا ونموذجه المطبق في الإدارة الذاتية، يسعى للنهوض بواقع سوريا لمستقبل أفضل، لتأخذ دورها الحضاري والريادي والسياسي في المنطقة".

(ع ص/سـ)

ANHA