وجاء تصريح وجيه عشيرة المحاسن في المنطقة الجنوبية لمدينة الحسكة في شمال وشرق سوريا، سليمان الدرويش، في معرض تعليقه لوكالتنا، على ما تسعى إليه حكومة دمشق مما أسمته "التسويات" في دير الزور والرقة.

وأكد الوجيه أن "التسويات التي أجرتها حكومة دمشق في مناطق خاضعة لسيطرتها في دير الزور، والرقة، وفي درعا كذبة، وهي فاشلة نظمها عملاء ومخابرات النظام".

ولفت سليمان الدرويش أن حكومة دمشق وأفرعها الأمنية تسعى وتهدف من خلالها لابتزاز السوريين، لجانب الاستفادة منها لسوقهم لصفوف قواته.

ونوه على أحقية السوريين بمختلف مكوناتهم في الانخراط في السياسة والتعبير عن وجهة نظره، على اعتبار أن السياسة مشروعة ومن حق الجميع، وأن للشعب السوري حق التعبير عن رأيه، واختيار ما يمثل وجوده، وإرادته.

وأكد وجيه عشيرة المحاسن سليمان الدرويش أن ما تسمى "التسويات" ستزيد من تعقيد الأزمة السورية، وأنه بدل التسويات يجب اللجوء إلى الحوار السوري-السوري، ويجب تمثيل جميع الأطراف السورية في مستقبل سورية، مشيراً إلى عدم جدوى البحث عن حلول دون تمثيل الإدارة الذاتية سياسياً في الحل.

(أم)

ANHA