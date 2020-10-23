​​​​​​​وجيه عشيرة الفاضل: تلاحمنا أفشل المخططات

تحاول الكثير من الجهات، وفي مقدمتها تركيا والحكومة السورية، ضرب النسيج المتشكل في مناطق شمال وشرق سوريا لتمرير مخططاتها وأهدافها العدوانية والتوسعية.

ولكن شعوب المنطقة التي أنشأت الإدارة الذاتية المستندة إلى فكر الأمة الديمقراطية تمكنت عبر تلاحمها من إفشال كافة الهجمات على المنطقة، ودحر أعتى التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها مرتزقة داعش المدعوم تركيًّا.

وجيه عشيرة الفاضل، مناف الرجا، أوضح أن استجابة المجلس التنفيذي لرغبات ومطالب الشعب التي تُنقل خلال الاجتماعات مع وجهاء وشيوخ العشائر، دليل على تكاتف وتلاحم شعوب المنطقة وثقتها ببعضها البعض.

وشكر الرجا كافة الجهات التي عملت على إصدار العفو العام عن المساجين الذين لم يُثبت تلوث أيديهم بالدماء السورية، وإخراج الأسر السورية من المخيمات، وخاصة مخيم الهول الذي يعد أخطرها.

ونوه الرجا إلى أن الكثير من الجهات والأيدي الداخلية والخارجية تعمل على بث الفتن وتأجيج الأوضاع في المنطقة، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي والخلايا التابعة لها، بهدف خلق نزاعات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية من جهة، وبين مكونات المنطقة من جهة أخرى.

ودعا الرجا شعوب المنطقة بالقول: "يجب علينا الحذر والتأكيد على أننا شعب واحد من أقصى الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب، نحن لسنا انفصاليين، نحن في شمال وشرق سوريا جزء لا يتجزأ من سوريتنا الأم".

وشدد الرجا على أن المكون العربي يرفض الاحتلال وفكرة التقسيم بأي شكل "لن نقف مكتوفي الأيدي حيال ما جرى ويجري في مناطقنا التي احتُلت في الشمال السوري، سنقوم باسترجاعها مهما كلف الأمر بفضل تكاتفنا ووحدتنا".

وطالب الرجا على لسان شعوب المنطقة الجنوبية بإنشاء محكمة عادلة في مناطق شمال وشرق سوريا لمحاكمة إرهابيي داعش الأجانب الذين قتلوا ونكلوا بأبنائنا.

وبيّن وجيه عشيرة الفاضل، مناف الرجا، في نهاية حديثه أن تكاتفهم وتلاحمهم مكنهم من الحفاظ على مكتسباتهم وسيستمرون في هذه الطريق حتى تحرير كافة المناطق.

(هـ ن)

ANHA