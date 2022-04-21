​​​​​​​وجهاء وشيوخ عشائر عربية: يجب دعم الكريلا لأن تركيا خطر على العرب والأرمن والكرد

يوماً بعد يوم تنكشف أهداف وأطماع دولة الاحتلال التركي في المنطقة وتتبين مساعيها الاستعمارية وفي الوقت الحالي تشن هجوماً واسع النطاق على مناطق الدفاع المشروع وشمال وشرق سوريا بهدف احتلالها.

هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع لاقت رفضاً شعبياً من كافة مناطق شمال وشرق سوريا بكافة مكوناتها التي أكدت مساندة ودعم قوات الكريلا في الجبال.

وبهذا الصدد قال وجيه عشيرة المراسمة بريف دير الزور الشرقي سالم الخلف: "اعتمد العثمانيون أسلوب الإبادة الجماعية بحق الأرمن والكرد والعرب خلال الحرب العالمية الأولى وما بعدها وتقسيم الكرد إلى أجزاء والتفريق بينهم لتسهيل عملية القضاء عليهم".

'خطر هجمات الاحتلال التركي ليس مقتصراً على الكرد فقط إنما يشمل العرب'

ولفت سالم الخلف "خطر هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا وعلى شنكال ليس مقتصراً على الكرد فقط إنما يشمل العرب أيضاً لأن هدف الاحتلال التركي ليس مكوناً واحداً إنما هدفه السيطرة على المنطقة بشكل كامل وصهر ثقافة مكوناتها".

وأوضح الخلف "عملت دولة الاحتلال التركي على زرع أجنداتها في المنطقة وحاولت من خلالها بث الفتنة بين مكونات المنطقة التي تتعايش مع بعضها البعض".

'الحل الوحيد للسلم والاستقرار في المنطقة هو وحدة الشعوب ودعم قوات الكريلا'

وأكد الخلف "إن الحل الوحيد للسلم والاستقرار في المنطقة هو وحدة الشعوب ودعم قوات الكريلا التي تقاوم في الوقت الحالي وتدافع عن أرضنا وعن أهالينا لتحقيق الأمن والأمان في المنطقة".

'قسموا العرب إلى 22دولة وقسموا الكرد إلى 4 أجزاء'

وبدوره أشار الناطق الرسمي باسم مجلس عشائر البوكمال صلاح إسماعيل "على مدى العصور الماضية ارتكبت الدولة العثمانية بحق العرب والأرمن والكرد العديد من المجازر إبان فترة الاحتلال العثماني للمنطقة الذي استمر 400عام".

وأوضح صلاح إسماعيل "العثمانيون قسموا العرب إلى 22دولة وقسموا الكرد إلى 4 أجزاء كل هذا من أجل تحقيق أهدافهم الاستعمارية في المنطقة، وفي الوقت الحالي تسعى تركيا من خلال أجنداتها إلى إعادة الإمبراطورية العثمانية إلى المنطقة من جديد".

'في الحرب العالمية الأولى كان أكثر المتضررين هم الكرد والعرب '

وأشار صلاح إسماعيل "في الحرب العالمية الأولى كان أكثر المتضررين هم الكرد والعرب، وفي الوقت الحالي تستمر دولة الاحتلال التركي بتنفيذ الهجمات والانتهاكات بحق الشعب العربي والكردي".

وأكد صلاح إسماعيل في ختام حديثه أن على شعوب شمال وشرق سوريا التكاتف مع بعضهم البعض للتصدي للمؤامرات التي تحيكها دولة الاحتلال التركي بحق شعوب المنطقة".

(خ)

ANHA