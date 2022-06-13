​​​​​​​وجهاء وأعيان تل تمر يطالبون دمشق وموسكو بتوضيح موقفهما من الهجمات التركية

مع استمرار جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، شن هجماتهم على شمال وشرق سوريا، المتزامنة مع تصعيد التهديدات، في محاولة لاحتلال المنطقة، توجه اليوم وجهاء واعيان عشائر ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، وأعضاء المؤسسات المدنية في الناحية، وبمشاركة عدد من الأهالي إلى القاعدة الروسية المتواجدة على الطريق الذي يصل الناحية بناحية زركان، للاحتجاج.

وخلال الاحتجاج أمام القاعدة، أدلى المحتجين، ببيان للرأي العام، قرئ من قبل عضو هيئة أعيان ناحية تل تمر محمد طاهر، انتقد الموقف الروسي وحكومة دمشق من الهجمات والتهديدات المستمرة على شمال وشرق سوريا.

وقال البيان "نحن مكونات شمال وشرق سوريا نؤكد مرةً أخرى بأننا جزء لا يتجزأ من تراب سوريا، علماً بأننا نتعايش بشكلً أخوي مع بعضنا البعض ولا توجد أي تناقضات بيننا، ومنذ بداية الثورة ومناطقنا تشهد حالة من الأمن والأمان التي لم تعجب الكثيرين الذين يكنون العداء للمنطقة، بهذه الحالة المتمثلة بدولة الاحتلال التركي ومرتزقتها من يسمون أنفسهم بالجيش الوطني السوري".

وطالب البيان القوات الروسية "التي دخلت المنطقة كقوى ضامنة توضيح موقفها بشكلً صريح ازاء الهجمات المستمرة ضد المنطقة، والتهديدات الأخيرة، ووضع حد لهذه الهجمات التي تحاول تجزئة سوريا"، كما وطالب البيان الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الحقوقية القيام بواجبها الأخلاقي وإيقاف هجمات دولة الاحتلال ومرتزقتها وإخراجهم من الأراضي المحتلة.

وكذلك طالب البيان "كهيئة أعيان في ناحية تل تمر وباسم شعوب المنطقة بكافة مكوناتها، نطالب حكومة دمشق تبين موقفها من الهجمات كون مناطقنا هي جزء من سوريا، لذلك عليها أن تقف في وجه هجمات الاحتلال، وأن تقوم بواجبها الأخلاقي اتجاه الهجمات".

(أم)

ANHA