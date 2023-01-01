تتواصل عملية "صاعقة الجزيرة" التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية، في 29 كانون الأول المنصرم، بمساندة قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا في يومها الرابع في أرياف ناحيتي تل حميس وتل براك التابعتين لمقاطعة قامشلو.

بهذا الصدد، بيّن أحد وجهاء عشيرة البوخطاب في ناحية تل براك، أحمد الحويدر، أن "دولة الاحتلال التركي تدعم خلايا داعش؛ بهدف إحيائها من جديد، وزعزعة أمن واستقرار شمال وشرق سوريا"، وتابع: "وسط النجاحات التي حققها شعب شمال وشرق سوريا وتكاتف مكوناته، ونجاح الإدارة الذاتية؛ يصعّد جيش الاحتلال التركي هجماته على المنطقة وإحياء مرتزقة داعش من جديد".

وأكد "أن العملية التي تنفذها قوات سوريا الديمقراطية بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، ستنهي جميع المخططات التركية التي تحاك ضد المنطقة؛ بدعم من شيوخ ووجهاء المنطقة".

مشيداً بدور القوات العسكرية والأمنية في المنطقة، "لولا هذه العمليات والحملات العسكرية لعمّ الخراب والدمار في مدننا، ونشطت خلايا المرتزقة"، وشدد "لن نقبل أي اعتداء على مدننا سواء من خلايا مرتزقة داعش أو جيش الاحتلال وسنساند قواتنا العسكرية والأمنية".

بدوره، أكد وجيه آخر من العشيرة ذاتها، داوود المحمد، "سنبقى داعمين لقواتنا العسكرية المتشكلة من تلاحم جميع المكونات، ضد جميع الهجمات والمخاطر التي تهدد مناطقنا، كخلايا مرتزقة داعش والاحتلال التركي، لتحقيق الأمن والأمان.

وبالتعاون مع أهالي تل براك، يوم أمس، ألقت القوات العسكرية والأمنية القبض على عدد من مرتزقة داعش الذين انتشروا في قرية تل عطشان التابعة للناحية، محاولين الفرار، كما ألقت القبض على عددٍ من أعضاء الخلايا المختبئة.

(ع ع/آ)

ANHA