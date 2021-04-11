​​​​​​​وجهاء من عشائر دير الزور : حملة الإنسانية والأمن ضرورة ملحّة

تُعتبر حملة "الإنسانية والأمن" التي أطلقتها قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع قوات سورية الديمقراطية داخل مخيم الهول في الأيام الأخيرة من شهر أذار/ مارس الماضي، من أكبر الحملات التي نفذتها ضد خلايا مرتزقة داعش المنتشرة في عموم مناطق شمال وشرق سوريا، والتي نفذت العشرات من العمليات الإرهابية والاغتيالات التي طالت الرموز السياسية والعشائرية والنسائية، كذلك بعد تنامي نشاط المرتزقة داخل المخيم ذاته وتنفيذهم للعشرات من عمليات القتل بحق سكان المخيم خاصةً العراقيين منهم.

وبهذا الصدد وخلال رصد لآراء شيوخ ووجهاء عشائر دير الزور على خلفية تلك الحملة، أكّد ثابت الحماد أحد وجهاء عشيرة الشعيطات في بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي، أنّ هذه الحملة ضرورية جدًا خاصةً بعد تنامي نشاط المرتزقة في المنطقة في الفترة الأخيرة.

وأوضح ثابت الحماد أنّ خطر داعش لم ينتهِ بعد، وهناك العديد من الأطراف التي تتبع لأجندات مختلفة، تحاول ضرب الاستقرار في المنطقة بشتّى الوسائل والطرق، لذلك ستنعكس آثار الحملة بشكلٍ إيجابي على المنطقة بعد إلقاء القبض على متزعمين يديرون نشاط الخلايا هناك.

وبدوره نوّه محمد الشريف وجيه عشيرة الصعب في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، أنّ هناك أطراف أخرى غير داعش تسعى إلى النيل من أمن واستقرار المنطقة، مثل الحكومة السورية ومن خلفها روسيا وإيران من جهة، وتركيا ومرتزقتها من جهة أخرى، وكلّهم يجب أن يتم مكافحتهم.

وشدّد محمد الشريف على أهميّة استمرار مثل هذه الحملات الأمنية بين الفترة والأخرى، حتى يتم القضاء بشكلٍ نهائي على كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المنطقة التي دفعت دم أبنائها ثمنًا لحريتها.

( ف ع/ مـ )

ANHA