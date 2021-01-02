​​​​​​​وجهاء حلب يؤكدون دعمهم لقوات سوريا الديمقراطية في مواجهة تركيا

تتصاعد هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطق عين عيسى في الآونة الأخيرة، والقوات الروسية التي تتواجد كضامن تتحايل بغض الطرف عن موقفها حيال الهجمات التركية على المنطقة.

و استنكر وجهاء مدينة حلب هجمات الاحتلال التركي على المنطقة وأكدوا دعمهم لقوات سوريا الديمقراطية.

عمر محمد وجيه عشيرة الدمالخة استنكر هجمات الاحتلال التركي، قائلاً:" نحن ندين الهجوم التركي على عين عيسى ونقول بأن تركيا تحلم في استرجاع ما قام به أجدادها، وهذا الشيء مستحيل ولن نقبل بحصوله على أرض الواقع فالأيام تحولت وحتى الشعوب تغيرت".

وأضاف عمر" نحن مع قوات سوريا الديمقراطية ولا نقبل بأن تتعرض لضغوطات".

بدورها، قالت العضوة في لجنة وجهاء حلب سميرة علوش" إن المؤامرة التي نشهدها في عين عيسى تتبع لسلسلة المؤامرات التي حصلت على الأراضي السورية، ونحن ضد هذه الهجمات التي تشن على الشعب".

كما أردفت سميرة أن منطقة عين عيسى تعد من المناطق الآمنة في سوريا حيث كانت الملجأ للكثير من النازحين السوريين خلال سنوات الحرب نظراً للأمن والأمان فيها بوجود قوات سوريا الديمقراطية.

وبيّنت سميرة أن روسيا "لم تبدِ موقفها كقوة ضامنة في تلك المناطق أمام هجمات الدولة التركية"، وتابعت:" تبين روسيا لنا بصمتها دعمها لهجمات الدولة التركية".

وندد وجيه عشيرة بو شعبان جلوي حمد الجابر، الهجمات التركية على عين عيسى وعلى الأراضي السورية، وأكد مساندتهم لقوات سوريا الديمقراطية والمحاربة إلى جانبهم "ضد الإرهاب وجميع المهاجمين على الأراضي السورية".

(م)

ANHA