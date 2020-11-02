​​​​​​​وجهاء بلدة الشيوخ يعلنون البدء بتسوية أوضاع أهالي البلدة تمهيداً للعودة إليها

وقرأ عبدالرزاق أحمد البيان في مدينة منبج بحضور عدد من وجهاء وشيوخ عشائر بلدة الشيوخ التي تقع إلى الغرب من مدينة كوباني على الضفة الشرقية لنهر الفرات.

وقال عبدالرزاق أحمد في البيان إنه "بجهود أهالي الشيوخ وريفها وبالتعاون مع الإدارة المدنية والعسكرية تمت عودة أهالي منطقة الشيوخ وريفها إلى مناطقهم وقبول تسوية أوضاعهم دون المساس بهم، وذلك بالتنسيق مع لجنة العشائر المعنية بالأمر، وهذا القرار يُستثني منه من تلطخت يده بالدماء، ونحن بصفتنا وجهاء عشائر منطقة الشيوخ وريفها نتكفّل بتسوية أوضاع كافة الأشخاص من أهالي منطقة الشيوخ وريفها المنتسبين للفصائل خارج مناطق قوات سوريا الديمقراطية".

وأوضح أن "الكفالة لدى الجهات المختصة على ضمانتنا الشخصية وبالاتفاق مع كافة المؤسسات".

وأشار إلى أن "كل من يتأخر عن موعد التسوية الصادر بتاريخ 2/11/2020 إلى 22/11/2020 نحن غير مسؤولين عنه".

(س ع/ج)

ANHA