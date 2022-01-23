​​​​​​​وجهاء عشائر: تزامن هجوم داعش مع ذكرى تأسيس الإدارة الذاتية ليس من قبيل الصدفة

وفي الـ 20 من الشهر الجاري شن مرتزقة خلايا داعش هجوماً على سجن الصناعة في غويران الذي يحوي ما يقارب 5000 مرتزق داعشي في مدينة الحسكة بتفجير سيارة ودراجة مفخختين أمام باب السجن في محاولة منهم لتسهيل فرار المرتزقة من السجن.

وفي هذا السياق قال أحد وجهاء عشيرة البادينة علي العباس: "الهجوم الذي شنته خلايا داعش على سجن غويران يشكل خطراً كبيراً على المنطقة وعلى بقية الدول"، وأضاف "الهجوم جاء بمساعدة دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها".

وعبّر علي العباس عن رفضه واستنكاره للهجوم الذي شنته خلايا داعش على سجن الصناعة في حي غويران في مدينة الحسكة، قائلاً: "نحن وجهاء العشائر نرفض ونستنكر هذا الهجوم الإرهابي على السجن".

مشيراً إلى خطورة مرتزقة داعش في المدى القريب والبعيد في حال عدم تحرك المجتمع الدولي لإيجاد حل لملف داعش، وقال: "فداعش يشكل خطراً كبيراً على جميع دول العالم وليس على مناطقنا فقط".

وأكد وجيه عشيرة البادينة علي العباس، مساندتهم لقوات سوريا الديمقراطية معنوياً وعسكرياً، وطالب قسد ببذل قصارى جهدها للقضاء على مرتزقة داعش الفارين الذين يهددون أمن الأهالي.

في ختام حديثه ناشد وجيه عشيرة البادينة علي العباس المجتمع الدولي والمنظمات المعنية للقيام بالواجبات التي تقع على عاتقهم حيال محاكمة مرتزقة داعش.

فيما انتقد وجيه عشيرة الأومرة جمال حاج منصور صمت المجتمع والقوى الدولية حيال ملف داعش، وقال: "المجتمع الدولي يتهرب من مسؤولياته ويغض النظر عن وجود هذا الكم الهائل من الدواعش في شمال شرق سوريا، وعن إجراء محاكمة دولية لهم، فصمته أمر غير مقبول".

ورأى حاج منصور أن الهجمات التي شنتها خلايا داعش على سجن مؤامرة، جاءت عن سابق تخطيط، وقال: "هذا الهجوم بمثابة مؤامرة دولية".

وربط حاج منصور بين الهجوم الذي شنته خلايا داعش وهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا في عين عيسى وتل تمر وزركان، من خلال استهداف طائرة مسيّرة تركية قوات المجلس العسكري في تل تمر أثناء خروجهم لمؤازرة قوات سوريا الديمقراطية في مواجهة خلايا داعش في الحسكة.

واستهدفت طائرة مسيّرة تركية الجمعة قوات المجلس العسكري في تل تمر أثناء توجهها لمؤازرة القوات العسكرية في مواجهة خلايا داعش في مدينة الحسكة.

ونوه جمال حاج منصور أن إرهاب داعش لا يقتصر على شمال وشرق سوريا بل يشمل جميع دول العالم، وقال: "رأينا كيف أن تنظيم داعش قام بتفجيرات إرهابية في فرنسا وأميركا".

وقال حاج منصور بأن هجوم داعش ليس من قبيل الصدفة بل جاء بالتزامن مع ذكرى تأسيس الإدارة الذاتية وذكرى هجمات الاحتلال التركي على عفرين المحتلة، وأكد أن هذا الأمر يوضح مدى التخطيط المسبق لهذا الهجوم.

وناشد وجيه عشيرة الأومرة جمال حاج منصور المجتمع الدولي التحرك الفوري على جميع الصعد السياسية والعسكرية والدبلوماسية في سبيل وضع حد لمخاطر داعش على شمال وشرق سوريا.

وبدوره أكد أحد أبناء عشيرة الهيزولة قاسم حسن زلفو على خطورة هجوم خلايا داعش على سجن غويران ومحاولتهم تسهيل فرار المرتزقة، واتخاذهم من المواطنين دروعاً بشرية لتمكينهم من الفرار.

وبيّن زلفو أن تزامن الهجمات التركية على المنطقة مع هجمات خلايا داعش على سجن غويران هدفه إبادة الشعوب وضرب مشروع الإدارة الذاتية.

وحذر زلفو المجتمع الدولي من ازدياد خطر داعش أكثر من ذي قبل، ومن ارتكابه جرائم أكثر وحشية إن لم يتحرك لإيجاد حل نهائي لملف مرتزقة داعش.

(أم)

ANHA