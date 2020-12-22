​​​​​​​وجهاء عشائر: نساند قسد والهجمات التركية تأتي بموافقة روسية

تتعرّض ناحية عين عيسى منذ أكثر من شهر لهجمات متكرّرة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقة، ما يُسمّون بـ "الجيش الوطني السوري"، وتزايدت في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى محاولات تسلُّل من قبل المرتزقة والقذائف العشوائية المستمرّة على الناحية.

وجهاء عشائر ناحية الدرباسية أعلنوا تضامنهم مع قوات سوريا الديمقراطية، والوقوف معهم ضدّ هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطق شمال وشرق سوريا.

موافقة روسية

جمال حاج منصور، وجيه عشيرة الأومرية، أدان هجمات الاحتلال التركي على ناحية عين عيسى وقال: "ماذا يريدون من الشعب في عين عيسى".

وتابع "هجمات دولة الاحتلال ومرتزقتها تأتي بموافقة وقرار روسي، وبالمقابل تقف قوات سوريا الديمقراطية لهذه الهجمات بالمرصاد".

ودعا حاج منصور دول العالم وكلّ الجهات المعنية في الأمم المتحدة، إلى إيقاف هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا.

مؤامرة

علي عباس، وجيه عشيرة البادينة، أشار إلى أنّ الهجمات التي تطال ناحية عين عيسى "مؤامرة" من قبل القوات الروسية وحكومة دمشق، ودولة الاحتلال التركي بهدف الضّغط على قوات سوريا الديمقراطية وتقديم التنازلات.

دعم قسد

وأعلن وجيه عشيرة البادينة مساندتهم لقسد وقال: "لا نقبل بما يحصل في عين عيسى، فهي جزء من شمال وشرق سوريا، سنبقى ندعم ونساند قوات سوريا الديمقراطية لأنّها القوى الوحيدة التي حرّرت معظم المناطق التي كان يحتلّها داعش الإرهابي، وهي الوحيدة التي توفّر الأمن والأمان لنا بعيداً عن مصالحها مثل باقي الدول".

سرقة الخيرات

وبدوره استنكر وجيه عشيرة الأومرية، محمد رشاد حاج خليل، هجمات الاحتلال التركي على مدينة عين عيسى وقال: "نحن كوجهاء العشائر لا نقبل أن يُحتلّ جزء من الأراضي السورية من قبل أي دولة، وسنبقى نناضل من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي السورية".

وشدّد حاج خليل على أنّهم كعشيرة الأومرية، سيقفون إلى جانب قواتهم العسكرية وتابع قائلاً: "سندعم قواتنا حتى آخر نفس في جسدنا، لتحرير كافّة أراضينا المحتلّة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، لأنّنا نحن أصحاب هذه الأرض".

وأوضح حاج خليل أنّ هدف الاحتلال التركي ومرتزقته، هو نهب وسرقة خيراتنا، لذلك سنقاتل إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية من أجل الحفاظ على أرضنا وأمن وسلامة أطفالنا".

(هـ ن)

ANHA