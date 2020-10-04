​​​​​​​وجهاء عشائر وقبائل تل براك يؤكدون ضرورة التعاون مع الكوادر التدريسية

نظمت، اليوم، لجنة وجهاء عشائر تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو جولة على مدارس ناحية تل براك، للاطلاع على جهوزية المدارس والكادر التدريسي.

هذا وقد ضمت اللجنةُ وجهاء العشائر والقبائل في ناحية تل براك، وكان في استقبالهم الكوادر التدريسية.

وأوضح نائب رئيس قبيلة الجبور أحمد الحويدر بأنهم نظموا جولة على مدارس ناحية تل براك للتأكد من جهوزيتها وقال: " المدارس على أتم الجهوزية، ونشكر الجهود التي بذلت من قبل جميع الكوادر التدريسية الذين هم الآن على رأس عملهم بشكل جيد ومنتظم".

وشدد أحمد الحويدر على ضرورة تعاون ذوي الطلبة مع الكوادر التدريسية، وقال: "لأن هؤلاء الطلبة هم صناع المستقبل وهم الجيل الصاعد".

وتوجهوا بالشكر إلى جميع الكوادر التدريسية في جميع مدارس المنطقة والمجمع التربوي ومجلس الناحية لبذلهم جهودًا كبيرة في سبيل إنجاح العملية التعليمية التربوية.

(س آ/ أ ب)

ANHA