​​​​​​​وجهاء عشائر إقليم عفرين يدعون إلى الانتفاض في وجه الاحتلال التركي

تجمع شيوخ ووجهاء العشائر العربية والكردية في إقليم عفرين، أمام مركز حزب التحالف الوطني السوري الديمقراطي في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء، للإدلاء ببيان، تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على المنطقة.

قرئ البيان باللغة العربية من قبل الوجيه أكرم باكير، جاء فيه:

"على كل العشائر والشرفاء في الوطن السوري الانتفاض ضد ممارسات المحتل التركي الذي يتربص بأرضنا وخيراتنا ويريد زرع الشقاق وبث الفتنة بيننا، تمهيداً لاحتلال المزيد من أراضينا".

وأعلن البيان عن مساندة وجهاء العشائر في إقليم عفرين للمقاومة الشعبية ضد ممارسات التغيير الديمغرافي وسياسة التتريك التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية في الأراضي السورية، حتى تحرير آخر شبر من أرضهم.

وطالب البيان الجهات الدولية والدول الضامنة بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم الاحتلال التركي وعدوانه السافر على السيادة السورية، داعياً أبناء البلد إلى توحيد الصفوف في وجه المحتل العثماني والإرهاب الذي يدعمه.

(ف)

ANHA