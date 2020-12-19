​​​​​​​وجهاء عشائر حلب تعهدوا بالدفاع عن مناطقهم السورية

وجاء تأكيد وجهاء عشائر حلب في بيان أصدرته لجنة وجهاء العشائر في حلب، اليوم، الّذي قُرئ من قبل الشيخ عمر الشامي، في ردّ على هجمات جيش الاحتلال التركي المستمر على ناحية عين عيسى، بمشاركة العشرات من وجهاء العشائر أمام مركز اللجنة في حي الشيخ مقصود.

واستُهِلّ البيان بالتطرّق إلى دور العشائر والقبائل في الشرق الأوسط، قائلًا: "إنّ منطقة الشرق الأوسط غنيّة بتراثها الاجتماعي والثقافي، وذلك لأنّ هذه المنطقة ومنذ بزوغ التاريخ هي أساس في تكوين البُنى الاجتماعية، انطلاقاً من القبائل والعشائر التي تآلفت فيما بينها لتشكّل الشعوب والأمم".

وتابع البيان في السياق نفسه " لذلك نجد أنّ هذه المنطقة كانت حاضنةً لجميع المكوّنات، وكذلك كانت مهداً لانطلاقة الأديان السماوية من إبراهيم الخليل عليه السلام إلى تاريخ اليوم".

وأشار البيان أنّ منطقة الشرق الأوسط أضحت محطة أطماع للدول الاستعمارية، نظراً للدّور الذي لعبته تلك الدول المفضّلة لحب الذات والمصلحة الذاتية على عموم مصالح العامة، ممّا أدّى إلى تمزيق وتشتيت كيان وجغرافية الشرق الأوسط إلى دويلات.

وأوضح البيان أنّه كان لسوريا الجناح الأيسر من الهلال الخصيب، لتصب هذه المصائب كحمم بركانية على رأس الشعب، وقال: " شعب سوريا شعب متآلف ومتكاتف حول سياسة أخوة الشعوب، وإنّ الرابط الدموي بين جميع مكوّناته وأطيافه، دفع الاستعمار الحديث والمتمثّل بتركيا الفاشيّة التي لا تقبل الى شعب دون سواه العيش بأمن وسلام على أرض وطنه وما نراه اليوم يثبت ذلك.

وأكّد البيان أنّ ما يقوم به الاحتلال التركي ليس إلّا إعادة تنفيذ الميثاق الملّي التركي في عموم المنطقة، وتعتمده تركيا اليوم في مبدأ توسيع رقعة احتلالها لسوريا وعلى امتدادٍ واسعٍ، لا سيّما في شمال وشرق سوريا، وإنّ تركيا اليوم تعيد الكرّة والسيناريو في عين عيسى، وإنّ أطماع أردوغان لن تتوقّف في حدود عين عيسى فحسب، بل يريد الامتداد إلى الداخل السوري بأكمله.

وندّد البيان العمليات العسكرية التي تقوم بها تركيا في سوريا، واحتلالها للأراضي السورية، والتهديدات التي تطلقها بين الفينة والأخرى، وجاء في البيان في هذا السياق "إنّنا كوجهاء مدينة حلب ندين ونستنكر كل التهديدات والاحتلالات التركية، ونقول لا للامتداد التركي وأعوانه، ولن نسمح أن يُعاد سيناريو عفرين والباب وسري كانيه كما يظنّون، سوف نكون يداً واحدة في الدفاع عن كل شبرٍ من الأراضي السورية".

وطالب وجهاء العشائر في حلب الاحتلال التركي مغادرة الأراضي السورية، مشيرين إلى عدم رغبة السوريين ببقاء هذه القوات ومرتزقتها في البلاد.

واختتم البيان في التأكيد على أن شعوب المنطقة هي التي ستنتصر في النهاية وهي الوحيدة القادرة على إدارة نفسها بنفسها، ولن يُسمح لأي دولة احتلالٍ البقاء ضمن بلادها.