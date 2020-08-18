​​​​​​​وجهاء عشائر دير الزور وقسد يعقدون مصالحة بين عشيرتي الهميم والبوحردان

وكان خلاف نشب بين أفراد من عشيرة الهميم في قرية البحرة وعشيرة البوحردان في بلدة هجين، في ريف دير الزور الشرقي، بداية شهر آب الجاري، حول استحقاقات مالية، تحول فيما بعد إلى شجار بالأيدي واقتتال بالأسلحة ما أسفر عن فقدان شخصين وإصابة 11 آخرين من الطرفين.

ولوأد الفتنة ومنع استغلالها من قبل أطراف خارجية، بادر وجهاء عشائر دير الزور، وقيادات من قوات سوريا الديمقراطية إلى عقد مجلس مصالحة بين العشيرتين.

وأقيم مجلس الصلح في منطقة محايدة بين قرية البحرة وبلدة هجين، حيث تمت المصالحة بين العشيرتين بعد أن اتفق الطرفان على أن يدفع كل طرف مبلغ 10 ملايين ليرة سورية كدية عن الأشخاص الذين فقدوا حياتهم، فيما يتكفل كل طرف بمعالجة المصابين.

وأكد الوجهاء خلال مجلس المصالحة على ضرورة نبذ الخلافات والنزاعات والالتفات إلى العدو الحقيقي المتمثل بمرتزقة داعش ومن خلفهم الدولة التركية وجهات أخرى من النظام السوري.

(م/ك)

ANHA