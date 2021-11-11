​​​​​​​وجهاء عشائر عربية: العشائر العربية والكردية متحدة بوجه الاحتلال التركي

وجاء حديث وجهاء العشائر العربية في وقت تشهد فيه شمال وشرق سوريا تهديدات تركية بشن الهجمات على المنطقة واحتلالها.

وعن هذا الموضوع استنكر خالد العبد الله، وجيه عشيرة العميرات، التهديدات والهجمات التركية على المنطقة، وقال إن "جميع المكونات والعشائر في شمال وشرق سوريا تدافع عن أرضها وحقها ووطنها ولا تدافع عن مكون واحد فقط".

واستنكر خالد العبد لله الهجمات الإحتلالية التركية على المنطقة ووصفها بـ "العثمانية الاحتلالية"، وطالب كافة المكونات والعشائر التكاتف والدفاع عن المنطقة يداً بيد بخندق واحد والاتحاد بوجه الهجمات التركية.

وأضاف خالد قائلاً "نحن لم نتعد على حقوق أحد بل ندافع عن أرضنا وكرامتنا، ولن نقبل بالاحتلال التركي على مناطقنا".

وأشار إلى أن الاحتلال التركي يسارع بشن الهجمات على المنطقة في محاولة منه لاحتلال المزيد من المناطق قبل أن تكتمل مئوية اتفاقية لوزان وإحياء السلطنة العثمانية القديمة.

وكما استنكر الصمت الدولي تجاه الانتهاكات التركية المستمرة في المنطقة، وقال إنه "يتوجب عليهم (المجتمع الدولي) أن يكسروا حاجز الصمت ويضعوا حداً للهجمات التركية".

وأكد العبد لله أنهم كعشائر عربية في المنطقة مستعدون لمواجهة أي هجمات احتلالية تركية على المنطقة بشيبها وشبابها والمشاركة في جبهات القتال كيفما سمحت لكل شخص الفرصة بتقديم أي مساعدة للمقاتلين والمقاتلات.

ومن جهته أكد ممدوح الحفني أحد وجهاء عشيرة العون على وحدة العشائر العربية والكردية وكافة المكونات في المنطقة ورفض أي احتلال تركي أو أي جهة أخرى على المنطقة.

وطالب محمد ممدوح من كافة العشائر الاتحاد بوجه أي قوى احتلالية على المنطقة والالتفاف حول الإدارة الذاتية والتضامن معها ضد العدوان على المنطقة.

مؤكداً على التمسك بالأرض، طالب ممدوح من كافة مكونات المنطقة بالدفاع عن وطنهم.

(ج)

ANHA