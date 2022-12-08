​​​​​​​وجهاء عشائر الهول يحمّلون التحالف الدولي مسؤولية الهجمات التركية على المنطقة

أدلى وجهاء العشائر العربية في ناحية الهول التابعة لمقاطعة الحسكة، اليوم الخميس، ببيان، تنديداً بالهجمات التركية على المنطقة، واستهدافها البنى التحتية والمنشآت الخدمية في شمال وشرق سوريا.

وقرئ البيان بالقرب من مخيم الهول من قبل وجيه عشيرة البكّة محمود شلاش، بحضور العشرات من وجهاء عشائر الناحية.

أدان البيان في مستهله "التهديدات والاعتداءات والهجمات التركية على شمال وشرق سوريا، وخاصة استهداف مخيم الهول الذي يأوي الآلاف من أسر مرتزقة داعش".

مؤكداً "أن الاحتلال التركي من خلال استهدافه لمخيم الهول؛ يحاول ارتكاب مجازر مروعة".

وحمّل البيان في ختامه "التحالف الدولي والقوى الدولية مسؤولية ما يجري في شمال وشرق سوريا، من اعتداءات وهجمات واستهداف البنية التحتية وتقويض الاستقرار والسلم الأهلي".

(م ح)

ANHA