​​​​​​​وجهاء عرب من شنكال: YBŞ قوتنا وسنقاوم الاحتلال التركي

في تصريحات لأردوغان أطلقها من مدينة اسطنبول، بعد سؤال الصحفيين حول زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إلى العراق، هدّد وبشكل علني بشنّ هجوم على قضاء شنكال في باشور "جنوب كردستان" وقال:" قد نأتي على حين غرة ذات ليلة"، في إشارة إلى نيته لتنفيذ هجمات عدائية على القضاء.

هذه التصريحات خلقت حالة سخط شعبية ورسمية، رافضة للتهديدات، حيث دعا وجهاء عرب من شنكال تركيا إلى احترام سيادة العراق.

وكان حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي أيضًا، قد ندد بهذه التهديدات، وأكد خلال بيان له، بتاريخ 25 كانون الثاني الجاري، أن شنكال ليس للبيع والمساومات السياسية، ودعا إلى المقاومة في وجه أي هجوم.

هزاع محي الديب، رئيس مجلس قرية أم الذيبان، أشار إلى أنهم يستنكرون التهديد التركي، وقال" تركيا هي من جلبت داعش وأدخلته إلى سوريا والعراق".

'نحن عراقيون ولن نقبل أن تتدخل تركيا في شؤوننا'

الديب تابع "نحن عراقيون، ولن نقبل أن تتدخل تركيا في شؤوننا، ونحن مع قواتنا العراقية، ومن ضمنها وحدات مقاومة شنكال YBŞ.

فيما أكد رئيس مجلس القرية على تمسكهم بالمقاومة "أية قوات تركيا تدخل سنقاتلها".

'وحدات مقاومة شنكال قوتنا ولن نقبل بالعدوان التركي'

ومن جانبه أضاف مدغل أحمد، أحد وجهاء القرية "لن نقبل بالعدوان التركي، وضع منطقتنا مستقر، على تركيا ألا تأتي إلى هنا".

وقال أيضًا "إن وحدات مقاومة شنكال هي قوات عراقية مشتركة، وموجودة في كل مكان من شنكال"، وتابع: هم أبناؤنا وقوتنا.

بينما أعلن رفضه لمشروع تركيا التي تحاول تنفيذه في العراق، والتوغل في الأراضي العراقية "نحن ضد المشروع التركي في العراق".

(سـ)

ANHA