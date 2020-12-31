​​​​​​​وجهاء الطبقة يزورون جبهات عين عيسى ويؤكّدون مساندتهم للمرابطين في خنادق المقاومة

وزار اليوم وفد من شيوخ ووجهاء عشائر مدينة الطبقة بالإضافة لشخصيات من إدارة المدنية في الطبقة ناحية عين عيسى، وذلك تأكيداً منهم على مساندة قوات سوريا الديمقراطية المدافعة عن الناحية بوجه الهجمات التركية.

ووصل الوفد في بداية زيارته إلى مجلس تل أبيض العسكري، الذي يتّخذ من ناحية عين عيسى مقرّاً له، وكان في استقبالهم قياديين في مجلس تل أبيض العسكري وقوات الأمن الداخلي بالناحية.

وخلال الزيارة ألقى الشيخ عايد الهادي، بياناً باسم أهالي مدينة الطبقة، ندّد من خلاله بالهجمات التركية على ناحية عين عيسى والتّواطؤ الروسي مع هذه الهجمات.

هذا وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان فإنّ ضبّاطاً من القاعدة الروسية بعين عيسى أمروا يوم أمس، ضبّاط وعناصر النظام بعدم التّحرُّك أو إطلاق طلقة واحدة باتّجاه المحتل التركي حتى ولو تعرّضوا للقصف من قبلهم.

وطالب خلال بيانه المجتمع الدولي والضّامن الروسي بالتدخُّل لوقف هذه الهجمات التي تطال الأبرياء الآمنين في مدنهم وقراهم.

وسلّم الوفد مذكرة احتجاج باسم شيوخ ووجهاء عشائر الطبقة للعلاقات العسكرية بقوات سوريا الديمقراطية لتسليمها للضّامن الروسي، احتجاجاً منهم على تواطؤهم وعدم الالتزام بتعهّداتهم التي قطعوها بوقف إطلاق النار في المنطقة.

قام بعدها الوفد بزيارة عدّة نقاط لقوات سوريا الديمقراطية على جبهات عين عيسى، وأكّدوا خلال لقاءاتهم بالمقاتلين على الجبهات مساندتهم لهم، وحيّوهم على استبسالهم بالتّصدّي للهجمات التركية التي طالت الناحية خلال الشهرين الماضيين.

وشكر كل من قائد مجلس تل أبيض العسكري رياض الخلف، والقيادي بقوات سوريا الديمقراطية مجد الشبلي شيوخ العشائر على هذه الزيارة، وأكّدوا لهم أنّهم سيظلّون الحصن المنيع والحامي للأراضي السورية بوجه أطماع المحتل.

هذا وتتعرّض ناحية عين عيسى منذ قرابة الشهرين لهجمة بربريّة من قبل المحتل التركي بهدف احتلال الناحية، وقد تمكّنت قوات سوريا الديمقراطية من صدّ كافّة هذه الهجمات ومن كافّة المحاور التي تسلّل منها المحتل ومرتزقته.

ANHA