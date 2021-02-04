​​​​​​​وجهاء الهول: هدف التهديدات هو النيل من إرادة شعوب شمال وشرق سوريا

يسعى الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمون بـ "الجيش الوطني السوري" لتوسيع رقعة احتلالهم لأراضي شمال وشرق سوريا، عبر التهديدات والجرائم المستمرة.

احتلت تركيا الكثير من المدن والمناطق السورية كالباب وجرابلس وعفرين وسري كانيه وكري سبي/ تل أبيض والعديد من المناطق الأخرى بأهداف وحجج واهية.

وفي الوقت الحالي يحاول المحتل التركي شن هجمات جديدة على مناطق شمال وشرق سوريا لاحتلال المزيد من المدن، بالإضافة إلى قضاء شنكال.

'النيل من إرادة الشعوب'

شيخ عشيرة الخواتنة في الهول، عبد الحميد عبد الحميد، قال لوكالتنا: "ندين ونستنكر الهجمات والتهديدات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، فالدولة التركية محتلة، وتسعى إلى احتلال المزيد من المدن والمناطق بهدف النيل من إرادة شعوب المنطقة وتشريدهم".

ويضيف: "يتطلب من شعوب المنطقة الوقوف مع بعضهم البعض بصمود من أجل التصدي لتلك الهجمات، ومساندة الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية".

ويطالب شيخ عشيرة الخواتنة المنظمات الدولية والإنسانية بإيقاف التهديدات والهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا.

'تشريد السكان'

ومن جانبه، أوضح وجيه عشيرة السادات في الهول، دحام خلف، أن هدف الاحتلال من التهديدات والجرائم التي يرتكبها تهجير مكونات شمال وشرق سوريا.

وعن ما يقع على عاتق شعوب المنطقة حيال ذلك، قال خلف: "الواجب على مكوناتنا؛ الكرد والعرب والسريان وغيرهم التكاتف والمساندة لإخراج المحتل التركي من كافة أراضينا المحتلة"، وأضاف: "الاحتلال يسعى إلى شن هجمات جديدة لتشريد السكان وقتلهم".

'عدم الانجرار إلى البلبلة'

فيما أرجع الرئيس المشترك لبلدية الشعب في ناحية الهول، عمار موسى، التهديدات التركية المستمرة على المنطقة إلى تخبطها الاقتصادي، "ولذلك تحاول تهديد قضاء شنكال ومدينة ديريك من أجل النيل من الإدارة الذاتية التي تأسست بسواعد كافة مكونات المنطقة".

وقال موسى في نهاية حديثه: "يتطلب من مكونات المنطقة جميعًا الوقوف مع الإدارة الذاتية، وعدم الانجرار إلى الفتن والبلبلة التي يخلقها النظامان السوري والتركي".

(هـ ن)

ANHA