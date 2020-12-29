​​​​​​​وجهاء العشائر: الدول المعنية بالأزمة السورية مسؤولة عن استمرار هجمات تركيا

تنديدًا بالهجمات المستمرة التي تتعرض لها ناحية عين عيسى والقرى المحيطة بها، والانتهاكات التي ترتكبها تركيا ومرتزقتها بحق أبناء عفرين وسري كانيه وكري سبي منذ احتلالهم لها، أصدر وجهاء عشائر حيي الهليلية والغربي في مدينة قامشلو، بيانًا إلى الرأي العام.

وقرئ البيان من قبل الشيخ محمد سعيد باللغتين العربية والكردية، بحضور العديد من وجهاء العشائر الكردية، وذلك في حديقة القراءة الواقعة في الحي الغربي بمدينة قامشلو.

أشار الشيخ محمد سعيد إلى أنه في الوقت الذي تمر به روج آفا ومناطق شمال وشرق سوريا بمرحلة تاريخية صعبة، نتيجة تلاطم عواصف الغدر والاحتلال فيها، تتعرض منطقة عين عيسى لهجمات مستمرة من قبل الدولة التركية التي تستهدف جميع مكونات المنطقة، واصفًا تلك الهجمات بالبعيدة عن القيم الأخلاقية المعروفة لدى مجتمعات الشرق الأوسط.

وأكد محمد سعيد أن تركيا بهجماتها المستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا، تنتهك كافة المواثيق والمعاهدات الدولية في المناطق المحتلة، مثل مدينة عفرين وسري كانيه وكري سبي، من قتل جماعي ونهب وسلب للممتلكات وتغيير ديمغرافي وطمس التراث والأوابد الأثرية كقلعة بني هوري وآثار تل حلف التاريخية، وقال: "وصلت انتهاكات تركيا إلى حد لا تتحمله الإنسانية، وكل ذلك أمام مرأى الدول الضامنة كروسيا والتحالف الدولي".

وحمّل محمد سعيد الدول الضامنة بحل الأزمة السورية كروسيا والتحالف الدولي مسؤولية انتهاكات تركيا ومرتزقتها وهجماتها المستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا.

وناشد محمد سعيد وجهاء عشائر شمال وشرق سوريا، وكل من ينادي بالديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان، الوقوف والتضامن معهم، واتخاذ موقف الإدانة والاستنكار حيال هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على منطقة عين عيسى والانتهاكات التي تتعرض لها كل من سري كانيه وكري سبي وعفرين.

(ل د/ م ح)

ANHA