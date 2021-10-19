​​​​​​​وجهاء العشائر العربية والكردية في إقليم عفرين يدينون التهديدات التركية باحتلال تل رفعت

وتجمع العشرات من شيوخ ووجهاء العشائر العربية والكردية لمقاطعتي الشهباء وعفرين، في مركز حزب التحالف الوطني السوري الديمقراطي الكائن في ناحية فافين للإدلاء ببيان إلى الرأي العام، قرئ باللغة العربية من قبل الوجيه وليد حمادة.

وأشار البيان إلى المخططات العدائية للدولة التركية تجاه شعب المنطقة: "إن سوريا المعروفة تاريخياً بنسيجها الاجتماعي المتميز من حيث الغنى الثقافي والحضاري؛ النسيج الذي يضم الكثير من الأديان والمذاهب والألوان التي كانت سراً في قوة سوريا وتميزها اجتماعياً عن باقي المناطق وهذا ما جعلها هدفاً لبعض القوى الخارجية وعلى رأسها تركيا التي تضمر الشر والحقد للحقيقة الاجتماعية والتاريخية لسوريا".

وأضاف "على هذا الأساس تدخلت تلك القوى وحاولت أولاً تمزيق النسيج الاجتماعي ولكن صمام الأمان المتمثل بشيوخ العشائر والوجهاء كانوا على بينة بمخططات تلك القوى وعلى رأسها تركيا التي لم تتوقف عن تدمير سوريا أرضاً وشعباً واستمرارها في التهديد"

وندد البيان بالتهديدات التركية، وقال: "نحن شيوخ وجهاء العشائر في الشهباء وعفرين ندين بأشد العبارات الاعتداءات والتهديدات التركية المستمرة على سوريا ومناطق الإدارة الذاتية".

وزاد "كما نعلن تضامننا بمختلف المكونات لمواجهة التهديدات التركية من خلال التماسك والإصرار على الحقيقة التاريخية والاجتماعية لسوريا والإصرار على تحرير كافة المناطق السورية المحتلة من قبل الدولة التركية من إدلب وعفرين وإعزاز وجرابلس والباب ورأس العين وتل أبيض".

واختتم البيان داعياً المجتمع الدولي إلى القيام بواجبه الأخلاقي والقانوني لوضع حد للتهديدات وجرائم الدولة التركية على الشعب السوري.

(كروب/ س ر)

ANHA