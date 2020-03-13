​​​​​​​وحيدة الخياطة.. بعملها تحافظ على ثقافة وتراث الكرد وتتحدّى الهجرة

وحيدة محمد من أهالي قرية كوباكيه من ناحية معبطلي، بالغة من العمر خمسين عاماً، أم لأربعة أولاد (ثلاثة شبان وشابة)، هُجّرت كالآلاف من أبناء منطقتها إلى مقاطعة الشهباء، واستقرت في مخيم برخدان في ناحية فافين.

حُبّ وحيدة للخياطة جعلها تتقنها، حيث عملت بداية في منزلها بحي الشيخ مقصود، واستمرت في ذلك سنوات طويلة.

لكن نتيجة هجمات فصائل المرتزقة على مدينة حلب، هُجّرت وحيدة إلى مقاطعة عفرين، مع ماكينتها، لتبدأ فيما بعد العمل هناك، حيث دام عملها ثمانية سنوات.

بين أهالي حلب وعفرين اشتُهرت وحيدة بسيرتها وخياطتها وحياكتها وإبداعها في رسم التصاميم، وكانت أولى الخياطات بالنسبة للنساء.

لم يتوقف الأمر هنا، فقد اضطرت وحيدة إلى الهجرة مرة أخرى من مقاطعة عفرين بعد هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته التي دامت 58 يوماً، لتتوجه صوب مقاطعة الشهباء.

في الشهباء، تمكنت وحيدة وللمرة الثالثة من إنعاش عملها رغم الإمكانات الضئيلة، حيث جلبت الأقمشة والخيوط بكميات محدودة من مدينة حلب، وبدأت عملها كل يوم على ماكينة الخياطة والحبكة والدرزة، من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الرابعة بعد الظهر.

تعمل وحيدة الآن بشكل إضافي أيضاً من الساعة الخامسة عصراً حتى الحادية عشرة مساءً، حيث تستغرق حياكة كل قطعة ثلاث ساعات أو أكثر بحسب التصميم المطلوب.

الخياطة وحيدة محمد تحدثت لوكالتنا عن كيفية حفاظها على العادات بحياكتها، وقالت: "عندما بدأتُ بالعمل في الخياطة لم تكن النساء آنذاك يرتدين الزي التراثي، لكن بعد الثورة لوحظ إقبال كبير على لبس وخياطة الزي الكردي العفريني".

ونوهت " كان حلم أردوغان أن نُضيع تراثنا وعادتنا، إلا أننا كنسوة لم ولن ننسى لبرهةٍ عاداتنا وتراثنا بل سنتشبث بهما أكثر.

لم يتوقف عمل وحيدة على الخياطة فقط، بل باشرت بتعليم الشابات من أهالي عفرين المُهجّرات فن الخياطة، كما أن مركز الثقافة والفن وحركة الهلال الذهبي يعتمدان على تفصيلاتها في أزياء فرق الرقص والغناء.

وحيدة محمد ختمت حديثها بالقول:" في شهر آذار المعروف بشهر الاحتفالات عند الكرد، تتوافد النسوة والشابات بشكل كبير لشراء الأقمشة والفساتين العفرينية، ليثبتن للعالم أجمع أنهن متمسكات بتراثهن الفلكلوري".

(س و)

ANHA