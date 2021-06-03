​​​​​​​وحدة مياه هجين تنشئ خط مياه يغذي 6000 نسمة

وعمدت وحدة المياه إلى استخدام أنابيب بلاستيكية، ذات ضغط عالٍ، 16 بار وقطر 8 إنش، وطول يصل إلى 1600 متر في الخط الجديد، وذلك في حوامة غرب بلدة هجين التابعة لريف دير الزور الشرقي.

ويأتي هذا الخط بدلًا عن خط أنابيب الفونت الذي تعرض لأكثر من 27 ضربة طيران أثناء تحرير المنطقة من مرتزقة داعش، مما أحدث فيه انقطاعات كبيرة تسببت بخروجه عن الخدمة، مع عدم إمكانية إصلاحه لعدم توفر أنابيب فونت أو قطع غيار أو ماكينات خاصة لصيانتها.

وكلّفت محطة مياه هجين الغربية (حوامة) بتغذية هذا الخط، بدءًا من حي سنبل وصولًا إلى مشفى هجين لتغذيته ومحيطه، كما يغذي أحياء أخرى "حي المنيف، حي السهو، حي الدودات، حي الصلاح، بالإضافة إلى حي سنبل".

ويقوم كادر وحدة مياه هجين بأعمال الإنشاء مع حفارة والـ GBC، ومن المقرر أن تنتهي الأعمال خلال الأسبوع القادم.

ومن الجدير بالذكر أن وحدة مياه هجين ستعيد تأهيل خط مياه الزر الذي تغذيه محطة مياه هجين الشرقية (أبو الحسن).

(ث ع/ س ر)

ANHA