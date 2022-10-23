​​​​​​​وحدة مياه الطبقة تستمر باستبدال شبكات مياه الشرب القديمة

بهدف تحسين الواقع الخدمي في المدينة وريفها، ورداً على متطلبات الأهالي، باشرت وحدة مياه الطبقة، بالتنسيق مع لجنة الإدارة المحلية والبلديات منذ مطلع شهر تشرين الأول الجاري، مشروع استبدال أنابيب شبكات مياه الشرب القديمة في الأحياء الجنوبية للمدينة.

ووفقاً لما ذكر الرئيس المشترك لوحدة مياه الطبقة، حمود الشيخ، فإن استبدال أنابيب الشبكة القديمة كان ضرورياً، لأن الأنابيب القديمة كانت تعاني من الترسبات وانسداد في معظم أجزائها، مما يعيق ضخ المياه للأهالي".

وأشار الشيخ أن أنابيب شبكات مياه الشرب القديمة، تجاوز عمرها 25 عاماً، وهناك أجزاء كثيرة منها تعرضت للاهتراء كونها مصنوعة من مادة الحديد".

وأضاف "ضمن خطة المشروع، سيتم تركيب أنابيب خطوط مياه مصنوعة من مادة "بولي إثيلين" بقطر 63 ملم، بمسافة تبلغ 10 كم، مجزئة على عدة أحياء ضمن مدينة الطبقة، منها (حي المقاسم وشارع عمر بن الخطاب وفايز منصور)".

وحسب ما ذكر الشيخ، فإن الكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 75 ألف دولار أميركي، تم تنفيذ 50 % من الأعمال، وسيتم الانتهاء منه في 15 من شهر تشرين الثاني المقبل.

وعن المشاريع المستقبلية لوحدة مياه الطبقة، قال الشيخ "ضمن مشاريع عام 2023، سيتم استبدال شبكات مياه الشرب القديمة ضمن الأحياء الشمالية في مدينة الطبقة".

(ع ص/خ)

ANHA