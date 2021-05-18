​​​​​​​وحدة مياه الطبقة تركّب مضختين جديدتين  لتأمين مياه الشّرب للأهالي

تستمر دولة الاحتلال التركية بقطع مياه نهر الفرات للشهر الرابع على التوالي، هذا ما أدّى إلى خروج مضخّات مياه الشرب عن العمل، وبالتالي أصبح الأهالي بحاجة ماسّة إلى مياه الشرب في المنطقة.

وبعد خروج المضخّات عن العمل، باشرت وحدة مياه الطبقة بتركيب مضخات جديدة في المنطقة كحل جزئيّ لتخفيف العبء عن الأهالي وتأمين مياه الشرب.

فتمّ تركيب مضّختي عايد وجعبر اللتين تغطيان حوالي 70 بالمئة من المنطقة، أما الـ 30 بالمئة الباقية فمازالت وحدة مياه الطبقة تؤمن لهم المياه عن طريق نقله بالصهاريج لهم.

وفي هذا الصدد أجرت وكالتنا لقاءً مع الرئاسة المشتركة لوحدة المياه حمود الشيخ الذي قال: "إنّ إغلاق تركيا للمياه أدى إلى كارثة إنسانية لا تخصّ مياه الشرب فقط، بل أثّرت على كل شيء كالزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وغيرها".

وأضاف الشيخ: "لقد قمنا بتركيب مضختين في المنطقة لتأمين مياه الشرب للأهالي بعد انقطاع الماء عنهم لمدة 10أيام ونقل المياه بالصهاريج، أمّا بالنسبة لفريق عمل المضخّات فإنّه يعمل بكل جهد لتأمين الماء للمواطنين، حيث تم تركيب مضخة عايد أفقية، أمّا مضخة جعبر فعامودية".

وطالب حمود الشيخ في ختام حديثه: "المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط على تركيا لإيقافها عن أعمالها الإجرامية بحقّ الشعب، لأنّه إذا استمرّ قطع المياه فسيزداد الوضع سوءاً".

(س ك/إ)

ANHA