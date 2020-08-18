​​​​​​​وحدة مياه الطبقة تبدأ بتنفيذ كبرى مشاريعها الذي يضع حدًّا لمعاناة أهالي المدينة

وجاءت خطة إطلاق مشروع استجرار المياه الخامية بناءً على الدراسات والتقارير التي أعدتها وحدة مياه الطبقة، والتي أفادت بنقص كميات المياه الواردة من المضخات الموجودة ضمن سد الفرات، مما تطلب طرح خطط تساهم في تجاوز هذا النقص الذي أدى في الفترة السابقة إلى وضع برنامج لتقنين المياه، يقتضي بتقسيم المدينة إلى جزئيين، بحيث يتم ضخ المياه لكل قسم على مدار 12 ساعة وبضغط منخفض بسبب عدم توازن الوارد إلى محطات التصفية من المياه الخامية مع الاستهلاك، فضلًا عن انقطاع المياه بشكل شبه كامل عن بعض أحياء المدينة الشرقية.

يتم العمل حاليًّا ضمن محورين الأول هو تجهيز موقع المضخات على الضفة الغربية لبحيرة الفرات، في حين ترتكز أعمال المحور الثاني على تجهيز مسار الشبكة والحفر وتمديد الانابيب البلاستيكية ضمن المسار الذي حددته خطة العمل.

المشروع الذي انطلقت أعماله منذ قرابة الأسبوع من المزمع أن يستمر قرابة الشهرين والنصف وفق الدراسة الزمنية، إذ تعمل الورشات بشكل متواصل ضمن فريقين، الفريق الأول يشرف على أعمال الحفر، في حين يقوم الفريق الثاني بتركيب الأنابيب والتأكد من جودة التركيب.

ويبلغ طول خط أنبوب استجرار المياه حوالي الـ 1500 متر وبقطر 400 ملم، ويبدأ من موقع المضخات الجديد وحتى توصيله مع الأنبوب القديم عند محطة التصفية، حيث يمر خط الانبوب من محطة الضخ في الحي الثالث من المدينة باتجاه المركز الثقافي مرورًا بدوار ميسلون ونزلة مسبح الأندلس وصولًا إلى محطة التصفية.

الرئيس المشترك لوحدة مياه الطبقة حمود الشيخ أشار إلى أن "استطاعة المضخات الـ3 تصل إلى 1200 متر مكعب في الثانية الواحدة أي باستطاعة 400 متر لكل مضخة، مما يساهم في ضخ المياه بكميات كبيرة وتغطية كامل استهلاك المدينة وعلى مدار الـ 24 ساعة، مما ينهي معاناة المواطنين خلال الفترة السابقة".

هذا وقد أنهت وحدة مياه الطبقة خلال الأيام القليلة الماضية أعمال تأهيل شبكة المياه الواصلة إلى أحياء "المسحر، الإسكندرية، دوارة العدهان" والتي عانى سكانها من انقطاع للمياه يصل أحيانًا لأيام عدة، وذلك نظرًا لطبيعة تضاريس تلك الأحياء المرتفعة والتي تضعف من ضغط المياه وعدم وصولها لبعض المنازل.

الجدير بالذكر أن مرتزقة داعش قاموا في أواخر احتلالهم للمدينة بتدمير كامل الخزانات العمودية في المدينة والتي ساهمت أيضًا الى حد كبير في انخفاض ضغط المياه في أغلب أحياء المدينة وخاصة البعيدة عن محطة التصفية، إذ كانت وظيفة الخزانات العمودية ضخ المياه بضغط مرتفع الى الأحياء البعيدة عن محطة التصفية.

(ع أ/ م)

ANHA