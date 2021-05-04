بعد خروج جميع مضخات مياه الشرب العمودية في الطبقة وريفها عن الخدمة نتيجة انخفاض منسوب مياه نهر الفرات، عملت وحدة مياه الطبقة بالتعاون مع بلدية الشعب وفوج الإطفاء وكحل إسعافي مؤقت؛ على توزيع مياه الشرب على الأحياء والقرى التي انقطعت عنها مياه الشرب بشكل نهائي، كحي عايد وقرية الكرين والبو عاصي غرب الطبقة وقرى المحمودلي وجعبر شمالها والهورة في الجنوب.

حيث خصصت بلدية الشعب في الطبقة 4 صهاريج وسيارتي إطفاء تابعة لفوج الإطفاء بالطبقة لتوزيع المياه على القرى المتضررة وعلى مدار الـ 24 ساعة ضمن الإمكانات المتوفرة.

وتعمل وحدة مياه الطبقة حاليًّا على تركيب مضخات أفقية، وانتهت من تركيب مضخة عايد منذ 4 أيام، وتعمل على تركيب باقي المضخات التي ستنتهي من العمل بها خلال أيام قليلة، وذلك حسب الرئيس المشترك لوحدة مياه الطبقة حمود الشيخ.

وأوضح الشيخ أن توزيع المياه عبر الصهاريج مستمر حتى الانتهاء من تركيب كل المضخات وتشغيلها، مؤكدًا أن جميع الحلول تعتبر إسعافية، إذا استمر المنسوب بالانخفاض، وستخرج جميع مضخات الري عن الخدمة، محذرًا من عطش مئات آلاف الأهالي.

يذكر أن أهمية المضخات العمودية تكمن في اعتمادها على الإعماق البسيطة وتضخ المياه بكميات كبيرة ولمسافات بعيدة وضغط عال، على خلاف المضخات الأفقية التي تحتاج الى أعماق سحيقة مع ضعف الضغط والكمية وصغر المساحة التي تغذيها.

(ع ص/ مـ)

ANHA