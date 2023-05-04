​​​​​​​وحدات شرق كردستان: مع اقتراب انتخابات 14 أيار الاحتلال التركي يكثف هجماته

أصدرت وحدات شرق كردستان (YRK)، اليوم، بياناً كتابياً حول هجمات شنها جيش الاحتلال التركي على منطقة آسوس التابعة للسليمانية في 26 نيسان و2 أيار.

وأكدت الوحدات في بيانها: "تكثف دولة الاحتلال التركي والفاشية هجماتها الاحتلالية على ساحتنا ومقاتلينا الكريلا مع اقتراب انتخابات 14 أيار، بهدف تعزيز الدعاية الانتخابية في تركيا وكردستان".

وأوضحت: "مؤخراً، قصفت طائرات استطلاع تابعة لدولة الاحتلال التركي عدة مرات، في 26 نيسان والثاني من أيار، حقول وبساتين القرويين في محيط قرية كلاله الواقعة في ساحة آسوس، ولم يسبب هذا القصف، أي أضرار وخسائر في صفوف قواتنا الكريلا، لكنه ألحق ضرراً كبيرة بحقول القرويين وبساتينهم وخلايا نحلهم".

(س ر)