أصدر المركز الإعلامي لوحدات شرق كردستان (YRK)، اليوم، بياناً كتابياً، إلى الرأي العام بخصوص الغارات الجوية التي شنتها دولة الاحتلال التركي على منطقتي آسوس وبنجوين في الـ 1 و2 من أيلول الجاري. جاء في نصه:

"إن الهجوم الجوي الذي نفذته دولة الاحتلال التركي في اليوم الذي يصادف "يوم السلام العالمي"، يوضح أن دولة الاحتلال تهاجم إنجازات الشعب الكردي في كل أجزاء كردستان.

إنها تشن هجماتها على الكريلا الرياديين وجغرافية كردستان بهذه الأساليب، لقد أوضحنا قبل بضعة أيام، أن الهجمات الجوية على منطقة آسوس لم تتسبّب في وقوع خسائر بشرية، لكن في الثاني من أيلول، استهدفت دولة الاحتلال التركي اثنين من رفاقنا الكريلا اللذين كانا يستقلان دراجة نارية في طريقهما من أجل أداء مهامهما، وأسفر الهجوم عن استشهاد أحد مقاتلنا (برخدان).

وسجلّ الشهيد كالتالي:

الاسم والنسبة: مظلوم أوزتورك

الاسم الحركي: برخدان جياكَر

مكان وتاريخ الولادة: آمد – 1997

مكان وتاريخ الانضمام: فرنسا – كانون الثاني 2023

مكان وتاريخ الاستشهاد: بنجوين – الثاني من أيلول 2023".

(ل م)