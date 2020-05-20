​​​​​​​وحدات مكافحة الإرهاب تنفذ سلسلة عمليات ناجحة في دير الزور

وحول العمليات قالت قوات سوريا الديمقراطية:" نفذت وحدات مكافحة الإرهاب عمليات ضد خلايا داعش بدير الزور بين 11 و17 أيار.

في العملية التي نُفذت في بلدة البصيرة قُتل مرتزقان في الاشتباكات التي اندلعت مع مرتزقة داعش بينما فجر مرتزق ثالث قنبلة بنفسه كما تم أسر 4 مرتزقة واستولت الوحدات على كمية من الأسلحة والذخائر.

وفي العملية التي نفذت في بلدة الدشيشة فجر مرتزق قدم إلى المنطقة من تركيا قنبلة بنفسه وفي هذه العملية أيضاَ تم الاستيلاء على كمية من الأسلحة والذخائر والهواتف النقالة.

وفي بلدة شحيلة قًتل في الاشتباكات التي اندلعت مرتزق واحد وأسر 3 مرتزقة كما فجر مرتزق قنبلة بنفسه، وفي هذه العملية أيضاً تم الاستيلاء على كمية من الأسلحة والذخائر".

(م)