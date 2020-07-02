​​​​​​​وحدات حماية الشّعب تكشف سجلّ الشّهيدين شف رش وهوزان

وأصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب اليوم بياناً إلى الرأي العام كشف خلاله عن سجلّ الشهيدين، وجاء في البيان:

"عضو وحدات مكافحة الإرهاب رفيق دربنا شف رش قامشلو كان قد أصيب في الحملة التي بدأتها قواتنا ضد خلايا داعش النائمة في دير الزور. وبتاريخ 27 حزيران وصل إلى مرتبة الشهادة. رفيق دربنا هوزان بيانيش استشهد بتاريخ 6 حزيران 2020 إثر مرض في مدينة الحسكة.

ولد الرفيق شف رش في مدينة قامشلو لعائلة وطنية. وبتأثير من نضالنا ضد الاحتلال والرجعية انضم إلى صفوف الثورة. في عملياتنا وحملاتنا ضد خلايا داعش المختبئة لم يتراجع خطوة إلى الوراء، وانضمّ إليها بإرادة قوية. رفيقنا شف رش نفّذ مهامه ومسؤولياته بشغف كبير.

الرفيق هوزان ولد ضمن عائلة وطنية. انضمّ الرفيق هوزان بروح النفير إلى صفوف الثورة للتصدي للهجمات التي كانت تتطوّر على ثورة روج آفا وشمال سوريا، وجرح في النضال. آمن بالنضال على أساس حرية وديمقراطية الشعوب وناضل لحظة بلحظة ضد كل أشكال الهجمات وانضم إلى حرب المقاومة التي خضناها.

سجل رفيقي دربنا الشهيدين كالتالي:

الاسم الحركي: شف رش قامشلو

الاسم والنسبة: علي علي

اسم الأم: شيرين

اسم الأب: محمد

مكان الولادة: قامشلو

مكان وتاريخ الاستشهاد: دير الزور/ 27 حزيران 2020

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الاسم الحركي: هوزان بيانيش

الاسم والنسبة: عمر دينجر

اسم الأم: سياست

اسم الأب: ويسي

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة/ 6 حزيران 2020

في شخص رفيقي دربنا شف رش قامشلو وهوزان بيانيش نستذكر كافة شهداء الثورة باحترام وامتنان، ونقدم العزاء لعوائل الشهداء وأبناء شعبنا.

(م م)

ANHA