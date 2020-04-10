​​​​​​​وحدات حماية الشعب والمرأة تكشف سجلات 7 من المقاتلين استشهدوا عام 2016 في منبج

أصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب اليوم بياناً كتابياً للرأي العام، كشفت من خلاله عن سجلات 7 مقاتلين ومقاتلات استشهدوا خلال حملة "الشهيد فيصل أبو ليلى"، في منبج عام 2016.

وجاء في نص البيان:



إلى الإعلام والرأي العام:



أبدى شعبنا في روج آفا وشمال وشرق سوريا عبر التاريخ مقاومة عظيمة ضد جميع هجمات المحتلين التي استهدفت وجوده وحريته، وخاصة خلال القرنين 20 و 21، خاض شعبنا كفاحاً شاملاً لا نظير له في مواجهة تلك الهجمات، ومن بين المقاومات التي تسلسلت عبر التاريخ كانت مقاومة أبطالنا خلال عام 2016 ضمن حملة الشهيد القائد فيصل أبو ليلى لتحرير مدينة منبج وريفها من مرتزقة داعش، شبابنا وفتياتنا الأبطال أظهروا خلال بطولاتهم في هذه الحملة ارتباطهم التاريخي بشعبهم وحريته وقدموا أرواحهم بكل شجاعة وإخلاص في سبيل ذلك، وأكدوا قدرة الشعوب على صدّ المعتدين وإفشال مخططاتهم.



ومن هذا المنطلق، نعلن للرأي العام عن سجلات 7 من رفاقنا الأبطال الذين قدموا أرواحهم ودماءهم لتخليص شعب منبج والبشرية من إرهاب داعش وظلمه.



سجلات رفاقنا الشهداء كالتالي:





الاسم الحركي: هردم رِها

الاسم والنسبة: أوصمان كايا

اسم الأم: عائشة

اسم الأب: صبري

مكان وتاريخ الاستشهاد: منبج / آب 2016

الاسم الحركي: نهير هيرا

الاسم والنسبة: معصومة محمودي

اسم الأم: زايدة

اسم الأب: حميد

مكان الولادة: خوي – شرق كردستان

مكان وتاريخ الاستشهاد: منبج / 20 آب 2016

الاسم الحركي: نوروز رودي

الاسم والنسبة: هوليا شيشَك

اسم الأم: سونا

اسم الأب: شرف الدين

مكان وتاريخ الاستشهاد: منبج / 20 آب 2016



الاسم الحركي: نعمان كاراس

الاسم والنسبة: محمد علي يلدز

اسم الأم: محبوبة

اسم الأب: رمضان

مكان وتاريخ الاستشهاد: منبج / 18 آب 2016



الاسم الحركي: روبار آمد

الاسم والنسبة: ماهر أوروج

اسم الأم: فيلدان

اسم الأب: بيرَسير

مكان وتاريخ الاستشهاد: منبج / 23 آب 2016



الاسم الحركي: شاهين روجدي

الاسم والنسبة: حقي دارامان

اسم الأم: هازيمة

اسم الأب: عيسى

مكان وتاريخ الاستشهاد: منبج / 28 آب 2016

الاسم الحركي: شفان جودي

الاسم والنسبة: زينل بيشكين

اسم الأم: عزيمة

اسم الأب: سليم

مكان وتاريخ الاستشهاد: منبج / 01 تموز 2016

وبهذا الصدد، نستذكر جميع شهداء ثورة روج آفا بكل إجلال وإحترام، ونتمنى لأسرهم وشعبنا الصبر والسلوان".

(د ج)

ANHA